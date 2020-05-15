Жителей Кубани, прибывших из Гоа, разместили в обсерваторе Краснодара
Ростовский аэропорт принял самолет, на борту которого находились застрявшие в Индии российские туристы. 36 жителей края уже доставили в Краснодар.
Автобус для перемещения людей выделило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Каждому пассажиру предоставили средства защиты и воду. Транспорт в сопровождении полиции приехал в кубанскую столицу.
- Гражданам выдали постановление Роспотребнадзора об обязательной изоляции. Всех 36 человек обследуют, у них возьмут анализы на новую инфекцию. Две недели они проведут под наблюдением врачей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На Кубани действуют 18 обсерваторов. В них находится более 2 тысяч человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
Напомним, за последние сутки число заболевших выросло на 99 человек. Среди заболевших 35 мужчин и 64 женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU