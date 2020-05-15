2020-05-15T12:16:53+03:00
Общество

Жителей Кубани, прибывших из Гоа, разместили в обсерваторе Краснодара

Две недели они проведут под наблюдением врачей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Ростовский аэропорт принял самолет, на борту которого находились застрявшие в Индии российские туристы. 36 жителей края уже доставили в Краснодар.

Автобус для перемещения людей выделило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Каждому пассажиру предоставили средства защиты и воду. Транспорт в сопровождении полиции приехал в кубанскую столицу.

- Гражданам выдали постановление Роспотребнадзора об обязательной изоляции. Всех 36 человек обследуют, у них возьмут анализы на новую инфекцию. Две недели они проведут под наблюдением врачей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани действуют 18 обсерваторов. В них находится более 2 тысяч человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Напомним, за последние сутки число заболевших выросло на 99 человек. Среди заболевших 35 мужчин и 64 женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань вошла в топ-5 регионов по оформлению недвижимости экстерриториально
В Темрюкском районе мужчина взял предоплату за строительство хозпостройки и исчез
«Раны, ожоги и кислота» : в Сочи расследуют страшную смерть постояльца частного отеля
В Новороссийске в конце мая сдадут десять отремонтированных участков
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Жителей Кубани, прибывших из Гоа, разместили в обсерваторе Краснодара
Онкологи рассказали о новом способе лечения рака, который может спасти Анастасию Заворотнюк
«По-братски» : житель Сочи вынес из дома своего родственника вещей на 60 тысяч
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года: из больниц выписан 121 человек
В Славянском районе мотоциклист врезался в дерево
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года увеличилось еще на 99 человек
В Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгами
В Анапе изъяли 400 литров алкогольной продукции
«Неудачный гоп-стоп»: полиция в Сочи поймала уличных грабителей по горячим следам
В Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной
Пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе
Погода в Краснодарском крае: ожидается сильный ветер и дождь
В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса