Жителей Кубани, прибывших из Гоа, разместили в обсерваторе Краснодара

15 Май 2020 2020-05-15T12:16:53+03:00

Две недели они проведут под наблюдением врачей

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Ростовский аэропорт принял самолет, на борту которого находились застрявшие в Индии российские туристы. 36 жителей края уже доставили в Краснодар.

Автобус для перемещения людей выделило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Каждому пассажиру предоставили средства защиты и воду. Транспорт в сопровождении полиции приехал в кубанскую столицу.

- Гражданам выдали постановление Роспотребнадзора об обязательной изоляции. Всех 36 человек обследуют, у них возьмут анализы на новую инфекцию. Две недели они проведут под наблюдением врачей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани действуют 18 обсерваторов. В них находится более 2 тысяч человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Напомним, за последние сутки число заболевших выросло на 99 человек. Среди заболевших 35 мужчин и 64 женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU