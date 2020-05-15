2020-05-15T12:35:43+03:00
Общество

В Новороссийске в конце мая сдадут десять отремонтированных участков

В городе-герое нацпроект выполнен на 60%
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Новороссийске в эксплуатацию уже сданы 11 объектов общей протяженностью 10,3 километров. Из них к 9 мая отремонтировали 4 «победные улицы» – Леднева, Мира, Жуковского и Ботылева.

На данный момент нацпроект по ремонту дорог выполнен на 60%. Работы завершат на улице Энгельса, также на Карла Маркса, Губернского, Куйбышева, Сакко и Ванцетти, Мефодиевская, Краснодарская, Серова, Толстого, Первомайская.

- На ремонт дорог из федерального, краевого и местного бюджетов было выделено 550 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в городе-герое стартовал ремонт проспекта Дзержинского. Завершить работы должны в течение 60 дней. Будет снят старый слой асфальта и уложен новый, заменены бордюры, нанесена разметка.

Напомним, в Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной. Работы начались по просьбам жителей микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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