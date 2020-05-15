«Раны, ожоги и кислота» : в Сочи расследуют страшную смерть постояльца частного отеля
В начале мая 71-летний владелец небольшого частного отеля в Адлере на улице Крупской был ввергнут в шок страшной находкой, которую он сделал в одном из номеров на первом этаже дома.
Там, на кровати, он обнаружил труп своего постояльца - приезжего из Владимирской области. 49-летний мужчина проживал здесь в течение последних трех недель, исправно платил и вел себя очень тихо и неприметно.
Судя по данным осмотра тела погибшего, мужчина перед смертью подвергся по-настоящему изуверскому истязанию.
На теле умершего обнаружены многочисленные колото-резаные раны , множественные ожоги. Кроме того, в пищеводе погибшего обнаружена уксусная кислота.
Также рядом с телом найден нож, который, вероятно, и стал орудием убийства. Кругом была разбросана окровавленная одежда.
Сейчас правоохранительные органы ведут расследование произошедшего, которое должно пролить свет на мотивы столь зверского убийства.
- Материалы по делу для расследования переданы в Следственное управление СК по Краснодарскому краю,- рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU