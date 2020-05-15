15 Май 2020 2020-05-15T13:00:25+03:00

В Темрюкском районе мужчина взял предоплату за строительство хозпостройки и исчез Фото: Архив "КП"

Он украл у потерпевшей 40 тысяч рублей

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В Темрюкском районе женщина договорилась с малознакомым мужчиной о строительстве хозяйственной постройки на территории ее дома. После получения 40 тысяч рублей для приобретения стройматериалов, злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность и местонахождение обвиняемого. Находясь в служебной командировке в Ростовской области, они задержали мужчину в Каменск-Шахтинске. В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

-Сейчас материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU