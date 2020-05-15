2020-05-15T13:23:51+03:00
Общество

Кубань вошла в топ-5 регионов по оформлению недвижимости экстерриториально

Жители края направили почти 4 тысячи заявлений о кадастровом учете
Александра ПОДУШКО
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Кубань вошла в топ-5 регионов по оформлению недвижимости экстерриториальноКубань вошла в топ-5 регионов по оформлению недвижимости экстерриториально
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Наибольшее число заявлений для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу в первом квартале 2020 года принято от жителей Московской области, Москвы, Нижегородской области, Самарской области и Краснодарского края. Таким образом, Кубань на пятом месте.

Экстерриториальный принцип оформления недвижимости становится все популярнее среди жителей края. Кубанцы направили почти 4 тысячи заявлений о кадастровом учете.

Экстерриториальный принцип подачи и приема документов позволяет оформлять недвижимость в любом регионе, независимо от места жительства. Такая возможность появилась в 2017 году. Теперь жителю Краснодарского края необязательно ехать в Московскую область для оформления полученных в наследство дома и участка.

- Подать документы по экстерриториальному принципу в офисе Кадастровой палаты можно по предварительной записи. Она открыта в личном кабинете на портале Росреестра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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