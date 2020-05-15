На Кубани с начала года родились 20244 малыша
С начала 2020 года в Краснодарском крае родилось 20244 малыша. Среди родившихся, как оказалось, больше мальчиков - их 10433. А девчонок родилось чуть меньше - 9811.
У 254 семей на свет появолась двойня, у трех семей - тройня.
- Отметим, что в этом году впервые мамами стали 7747 женщин, дважды - 7542, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - Трижды счастливыми мамами стали 3350, а четвертого и последующего ребенка родили 1348 женщин.
А 15 июля стало радостным днем у семьи из Кущевского района - у пары родился шестой ребенок.
Ранее сообщалось, что пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе. Благодаря действиям медиков роды прошли без осложнений. Женщина и ее ребенок чувствуют себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU