2020-05-15T15:35:25+03:00
Общество

На Кубани с начала года родились 20244 малыша

Среди родившихся 254 двойни и 3 тройни
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Впервые мамами стали 7747 женщин.Впервые мамами стали 7747 женщин.
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С начала 2020 года в Краснодарском крае родилось 20244 малыша. Среди родившихся, как оказалось, больше мальчиков - их 10433. А девчонок родилось чуть меньше - 9811.

У 254 семей на свет появолась двойня, у трех семей - тройня.

- Отметим, что в этом году впервые мамами стали 7747 женщин, дважды - 7542, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - Трижды счастливыми мамами стали 3350, а четвертого и последующего ребенка родили 1348 женщин.

А 15 июля стало радостным днем у семьи из Кущевского района - у пары родился шестой ребенок.

Ранее сообщалось, что пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе. Благодаря действиям медиков роды прошли без осложнений. Женщина и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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