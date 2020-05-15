2020-05-15T16:00:09+03:00
Общество

Жители Кубани и Адыгеи предпочитают пользоваться онлайн-сервисами «Россети Кубань»

Заявки на техприсоединение к электросетям подали дистанционно уже 3,5 тысячи человек
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
Изменить размер текста:

При этом всего с начала года в «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») зарегистрировано более 9,6 тысяч заявок от жителей региона. До введения ограничительных мер из-за коронавируса абоненты предпочитали лично посещать Центры обслуживания потребителей. Так, более половины заявок было подано в очном формате. Незначительная часть потребителей предпочитала отсылать заявления по почте.

В связи с распространением коронавирусной инфекции с 18 марта все клиентские офисы «Россети Кубань» в Краснодарском крае и Республике Адыгея перешли на дистанционный режим работы. Однако на качестве услуг это не отразилось. Специалисты компании по-прежнему продолжают вести активную работу по технологическому присоединению к электрическим сетям. В онлайн-режиме операторы помогают оформить документы на техприсоединение, предоставляют дополнительные услуги, а также консультируют потребителей по всем вопросам, связанным с энергоснабжением.

Только в период с 18 марта по 11 мая интернет-сервисами и корпоративным сайтом компании воспользовались более двух тысяч клиентов. Основная причина обращений – заявки на техприсоединение или увеличение мощностей.

Компания «Россети Кубань» продолжает улучшать качество обслуживания с помощью онлайн-сервисов и специалистов контакт-центра. Поэтому жители Кубани и Адыгеи, не выходя из дома, могут отправить обращение через интернет-приемную на официальном сайте компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») www.kubanenergo.ru.

Также для подачи заявки на технологическое присоединение, установку приборов учета можно воспользоваться Личным кабинетом на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru и Портале ТП.РФ www.портал-тп.рф. Обращения по вопросам качества электроснабжения принимает портал «Светлая страна».

Подробную консультацию по вопросам энергоснабжения можно получить по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России – бесплатный).

О возобновлении личных приемов граждан в Центрах обслуживания клиентов компания сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маневр не удался: В Анапе задержали пьяную автоледи, которая пыталась скрыться от правоохранителей
Туристы нашли в лесу под Новороссийском обглоданное тело
На Кубани ФСБ задержала членов экстремистской организации
Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Премьера», литер 5
Жители Кубани и Адыгеи предпочитают пользоваться онлайн-сервисами «Россети Кубань»
На Кубани с начала года родились 20244 малыша
На Кубани около 30% ресторанов работают на вынос и доставку
Кубань вошла в топ-5 регионов по оформлению недвижимости экстерриториально
В Темрюкском районе мужчина взял предоплату за строительство хозпостройки и исчез
В Сочи постоялец отеля умер от пыток
В Новороссийске в конце мая сдадут десять отремонтированных участков
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Жителей Кубани, прибывших из Гоа, разместили в обсерваторе Краснодара
Онкологи рассказали о новом способе лечения рака, который может спасти Анастасию Заворотнюк
«По-братски» : житель Сочи вынес из дома своего родственника вещей на 60 тысяч
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года: из больниц выписан 121 человек
В Славянском районе мотоциклист врезался в дерево
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года увеличилось еще на 99 человек
В Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгами
В Анапе изъяли 400 литров алкогольной продукции
«Неудачный гоп-стоп»: полиция в Сочи поймала уличных грабителей по горячим следам
В Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной
Пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе
Погода в Краснодарском крае: ожидается сильный ветер и дождь
В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса