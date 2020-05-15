Жители Кубани и Адыгеи предпочитают пользоваться онлайн-сервисами «Россети Кубань»

15 Май 2020 2020-05-15T16:00:09+03:00

Заявки на техприсоединение к электросетям подали дистанционно уже 3,5 тысячи человек

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При этом всего с начала года в «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») зарегистрировано более 9,6 тысяч заявок от жителей региона. До введения ограничительных мер из-за коронавируса абоненты предпочитали лично посещать Центры обслуживания потребителей. Так, более половины заявок было подано в очном формате. Незначительная часть потребителей предпочитала отсылать заявления по почте.

В связи с распространением коронавирусной инфекции с 18 марта все клиентские офисы «Россети Кубань» в Краснодарском крае и Республике Адыгея перешли на дистанционный режим работы. Однако на качестве услуг это не отразилось. Специалисты компании по-прежнему продолжают вести активную работу по технологическому присоединению к электрическим сетям. В онлайн-режиме операторы помогают оформить документы на техприсоединение, предоставляют дополнительные услуги, а также консультируют потребителей по всем вопросам, связанным с энергоснабжением.

Только в период с 18 марта по 11 мая интернет-сервисами и корпоративным сайтом компании воспользовались более двух тысяч клиентов. Основная причина обращений – заявки на техприсоединение или увеличение мощностей.

Компания «Россети Кубань» продолжает улучшать качество обслуживания с помощью онлайн-сервисов и специалистов контакт-центра. Поэтому жители Кубани и Адыгеи, не выходя из дома, могут отправить обращение через интернет-приемную на официальном сайте компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») www.kubanenergo.ru.

Также для подачи заявки на технологическое присоединение, установку приборов учета можно воспользоваться Личным кабинетом на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru и Портале ТП.РФ www.портал-тп.рф. Обращения по вопросам качества электроснабжения принимает портал «Светлая страна».

Подробную консультацию по вопросам энергоснабжения можно получить по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России – бесплатный).

О возобновлении личных приемов граждан в Центрах обслуживания клиентов компания сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU