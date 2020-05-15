На Кубани ФСБ задержала членов экстремистской организации
Экстремистская литература и инструкции по мерам конспирации - все это изъяли сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю во время обыска у подозреваемых.
А началось все стого, что оперативники установили - в двух районах региона действуют члены экстремистской организации, чья деятельность запрещена в России. Ее участники активно вовлекали новых адептов, проводили собрания, пропагандировали религиозные идеи этой секты в так называемых «домашних» группах.
В итоге в гости к приверженцам экстремистской идеологии наведались сотрудники ФСБ. Во время обыска они нашли и изъяли печатную религиозную литературу, флеш-накопители с информацией, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и карты иностранных банков.
- В следственном отделе ведомства возбудили уголовные дела о деятельности экстремистской организации, - уточняют в пресс-службе УФСБ России по Краснодарского края. - Сами фигуранты дела сейчас находятся под подпиской о невыезде. Проводится экспертиза изъятой литературы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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