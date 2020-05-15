2020-05-15T16:05:51+03:00
Общество

Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Премьера», литер 5

15 мая 2020 года строительная компания «АСК» (входит в состав Группы компаний «АВА») вручила ключи новоселам жилого комплекса «Премьера», литер 5
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба компании «АСК».Фото: пресс-служба компании «АСК».
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Сегодня осмотр квартир и выдача ключей прошли в новом, непривычном для клиентов и застройщика формате, учитывая введенные на территории Краснодарского края карантинные меры, связанные с нераспространением короновирусной инфекции. Соблюдая действующий на территории региона «масочный режим», сотрудники компании и новоселы использовали индивидуальные средства защиты (маски, перчатки).

Перед началом приема квартир представитель строительной компании производил замер температуры и обработку рук антисептическим средством. Дополнительно все помещения, задействованные в процессе осмотра и подписания документов, были прокварцованы, каждый час проводилась обработка дезинфицирующими средствами дверных ручек, перил, кнопок лифтовых кабин.

Строительная компания «АСК» приложила все усилия к тому, чтобы все необходимые при получении ключей процессы прошли максимально удобно и безопасно. Во избежание скопления людей был разработан специальный график осмотра квартир, для удобства размещена навигация, которая позволила легче ориентироваться в каждом этапе.

Уже завтра многие новоселы приступят к ремонту своих квартир, чтобы как можно быстрее всей семьей собраться в новом доме.

ЖК «Премьера» – проект комплексной застройки, расположенный в микрорайоне Гидростроителей. Проект представлен семью домами, пять из которых уже введены в эксплуатацию. Удобные планировочные решения, доступная цена, расположение в районе с развитой инфраструктурой сделали этот проект одним из самых популярных среди клиентов строительной компании «АСК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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