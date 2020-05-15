2020-05-15T16:33:34+03:00
Происшествия

Маневр не удался: В Анапе задержали пьяную автоледи, которая пыталась скрыться от правоохранителей

На нее составили сразу три административных протокола [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Оба правонарушителя задержаны - сейчас они содержатся в ИВС.Оба правонарушителя задержаны - сейчас они содержатся в ИВС.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Изначально автоинспекторов привлекла виляющая по дороге легковушка. На требования остановиться водитель не реагировал, более того сильнее нажимал на газ.

Спустя несколько минут автомобиль догнали, вот только машина уже была без регистрационных номеров. За рулем «семерки» находилась 30-летняя анапчанка, рядом с ней - 21-летний житель села Цибанобалка.

В Анапе пьянаяженщина пыталась оторваться от полицейских на "семерке" Видео: МВД по Анапе.

- От обоих граждан исходил стойкий запах алкоголя, но от медосвидетельствования они отказались, - уточняют «КП» - Кубань» в МВД по Анапе. - В отношении женщины составили сразу несколько протоколов об административном правонарушении по ч. 1 статьи 12.1 КоАП РФ, по которой ей грозит штраф до 800 рублей, по ч. 2 статьи 12.7 КоАП РФ, по ч. 2 статьи 12.26, которые которая предусматривают арест сроком до 15 суток.

Позже выяснилось, правонарушительница ранее была лишена водительского удостоверения. В ее действиях усматривают состав преступления, предусмотренный уже уголовным кодексом. За «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» женщина может лишиться свободы на срок до 2 лет.

Но на этом история не закончилась. Во время оформления ее 21-летний приятель пытался сбежать на машине, но врезался в карету скорой. В итоге на него также составили протоколы. По ч. 2 статьи 12.2 КоАП РФ ему грозит лишение прав до 3 месяцев, а по ч. 2 статьи 12.26, КоАП РФ - арест до 15 суток.

Оба правонарушителя задержаны - сейчас они содержатся в ИВС. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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