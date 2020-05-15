Туристы нашли в лесу под Новороссийском обглоданное тело

15 Май 2020 2020-05-15T16:31:35+03:00

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Пара туристов, прогуливающихся по лесу у окраинной части Новороссийска, наткнулась на шокирующую находку. Они и подумать не могли, что в каких-то ста метрах от улицы Рабочей, на которой кипит жизнь, увидят обглоданное тело человека.

Новороссийцы сообщили об этом в правоохранительные органы. Приехавшие на место следователи провели вскрытие, по результатам которого стала известна причина гибели мужчины. Как оказалось, он умер от сердечного заболевания – кардиомиопатии Позже тело обглодали дикие животные.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» старший следователь-криминалист следственного управления СКР региона Эдуард Плотников, мужчина пропал 8 мая, спустя два дня о происшествии в полицию заявила его супруга. Она сказала, что ее муж, 49-летний Сергей С., вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

- В настоящее время проводится процессуальная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - заявил Эдуард Плотников.

Фото предоставил Эдуард Плотников.

ИСТОЧНИК KP.RU