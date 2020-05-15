Начальника УГИБДД Кубани Александра Капустина отправили в отставку

15 Май 2020 2020-05-15T17:40:17+03:00

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Начальник краевого управления ГИБДД Александр Капустин освобожден от должности Указом президента РФ Владимира Путина. Его место теперь вакантно. Однако кто займет должность руководителя, пока не сообщается.

Не исключено, что его уход может быть связан с громкими инцидентами, которые произошли за последнее время. Так, в марте 2020 года на Кубани задержали семь полицейских во главе с командиром взвода ДПС. Четыре года инспекторы устраивали поборы на дороге. А ранее за вымогательство взятки арестован старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару. В его квартире нашли дорогие украшения, часы, оружие, телефоны и 1,5 миллиона рублей.

Напомним, 56-летний Александр Капустин перевелся в Краснодар из северной столицы в 2011 году. До этого он работал заместителем начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За время работы в Краснодаре ему присвоили звание генерал-майора - произошло это в 2014 году. Кроме того, Александр Капустин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Участник боевых действий» и «Почетный сотрудник МВД».

ИСТОЧНИК KP.RU