2020-05-15T17:40:36+03:00
Экономика

ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи

В ходе прошедших майских праздников россияне увеличили траты в магазинах товаров для дома и дачи более чем вдвое по сравнению со средним значением апреля, а в Москве и области – в 20 раз.
Иван Егоров
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Одновременно с этим сократились расходы на онлайн-заказы – на 15%. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.

Средний чек на покупки в данной категории в интернет-магазинах составил около 10 тыс. рублей в регионах и 12 тыс. рублей в Москве и области. В оффлайн-сетях он оказался ниже: в регионах России - около 2200 рублей, в Москве и области - 3400 рублей.

- В первой половине майских праздников рост трат в продуктовых оффлайн-магазинах составил 10%, причем в первый день он вырос в 1,5 раза, что могло свидетельствовать о покупке запасов по пути на дачу. По итогам всех выходных тенденция продолжилась, в профильных магазинах мы видим значительный рост объема транзакций. Это говорит о росте числа россиян, которые предпочитают проводить самоизоляцию на дачах, - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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