В Краснодаре 16 и 17 мая усилят работу «коронавирусных» патрулей

15 Май 2020 2020-05-15T18:39:38+03:00

За прогулки с друзьями в парках и на набережной можно схлопотать штраф. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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С 23 мая на территории Краснодарского края введут послабления в режим карантина. Возобновить работу смогут парикмахерские, химчистки, ателье и автосервисы. Правда, решение власти могут пересмотреть, если эпидситуация в регионе ухудшится. Поэтому на улицах продолжат патрулировать отряды самоконтроля, которые следят за соблюдением режима самоизоляции. На выходных их дежурство планируется в усиленном режиме.

- Все эти дни, а особенно в субботу и воскресенье, патрули продолжат работу в усиленном режиме, - сказал заместитель главы Краснодара Алексей Горбенко, курирующий работу мобильных групп самоконтроля. - Будут проверять документы и штрафовать за грубое нарушения карантина.

В усиленном режиме будут работать и карантинные посты на въездах в Краснодар и внутри города. Тщательнее проверять будут парки, скверы, набережные, а также территории у водоемов, где часто краснодарцы любят собираться большими компаниями.

- Прогулки с друзьями, выезд на природу и шашлыки все еще под запретом, - напоминают«Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Поэтому еще раз просим горожан максимально сохранять режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU