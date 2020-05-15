2020-05-15T19:21:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров поблагодарил губернатора Кубани за вовремя введенный карантин

Благодаря этому удалось избежать большого прироста числа заболевших коронавирусом [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации Краснодарского края.Фото: администрации Краснодарского края.
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Без медицинских масок и перчаток сейчас не обходится ни одна организация, где работники напрямую контактируют с населением. Во время карантина Армавирский завод резиновых изделий очень быстро перестроился на другой режим работы и смог нарастить мощности. Именно сюда с визитом приехали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава региона Вениамин Кондратьев.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров похвалил губернатора Кубани за то, что первым ввел карантин.

– Объемы производства начинались с 10,5 тысяч пар в сутки, а сегодня выпускается более 30 тысяч перчаток. Они поставляются на переднюю линию борьбы с вирусом – в медучреждения, – отметил Денис Мантуров во время делового визита. - Хочу отметить, что Вениамин Иванович - первый из руководителей регионов, кто ввел жесткий карантинный режим. Это личная заслуга губернатора, что он абсолютно своевременно пошел на такой шаг. Зараза существенно меньше, чем в других регионах.

Напомним, в Краснодарском крае 2418 случaев подтвержденной инфекции. Выздoровели 979 пациентов. Продолжают лечение 1374 человека, в тoм числе 43 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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