В Новороссийске трое мужчин осудят за 130 «героиновых закладок»

15 Май 2020 2020-05-15T19:31:01+03:00

Всего из незаконного оборота изъято более 65 грамм героина.

Им грозит до 20 лет тюрьмы

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Совсем скоро перед судом предстанут трое наркосбытчиков, один из которых житель Новороссийска, а двое других - уроженцы Таджикистана. Мужчин обвиняют в «Покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере».

По версии следствия, организатор преступной группы был в Таджикистина. В январе 2019 года он через соцсети нашел себе напарника - 35-летнего жителя Краснодарского края, определив ему роль сбытчика героина.

Затем по указанию главаря в Новороссийск приехали двое уроженцев Таджикистана, которые в тайных местах забирали крупные партии белого яда. После чего найденный порошок они расфасовывали на свертки и при помощи мессенджера сбывали жителям.

- За каждую сделанную тайниковую закладку исполнители получали денежные средства в сумме от 200 до 500 рублей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Данная преступная группа действовала на территории Новороссийска более четырех месяцев. За это время им удалось осуществить не менее 130 незаконных сбытов наркотических средств.

Всего из незаконного оборота изъято более 65 грамм героина.

- Обвиняемые находятся под стражей, - уточняют в прокуратуре региона. - Материалы дела направили в Октябрьский районный суд.

Злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы. Что же касается организатора преступной группы, то в отношении выделили отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU