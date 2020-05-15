В Краснодаре 15 мая за нарушение карантина оштрафовали 177 человек

15 Май 2020 2020-05-15T20:35:42+03:00

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С 23 мая в кубанской столице, как и в других районах края, начнут смягчать режим карантина. Но до этого числа жители, как и прежде, должны соблюдать режим карантина. Выходя из дома, при себе нужно иметь спецпропуск, или, как минимум, убедительную причину вашего выхода на улицу - поход в магазин или аптеку, прогулка с собакой во дворе.

Всем, кто грубо нарушает карантин, будут останавливать отряды самоконтроля и выписывать протоколы. Так, 15 мая за несоблюдение режима оштрафовали 177 человек, еще 204 жителя города отделались предупреждением.

- Что касается постов на въездах в город, то 15 мая через них не пропустили 170 машин, у которых отсутствовали или были неверно заполнены красные пропуска, - уточняют в городской администрации.

16 и 17 мая синоптики прогнозируют отличную погоду, но в мэрии спешат напомнить, что парки, скверы и набережные будут по-прежнему закрыты. Соблазн выйти на прогулку у краснодарцев будет велик, поэтому на выходных усилят работу «коронавирусных» патрулей.

ИСТОЧНИК KP.RU