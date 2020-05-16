В детском лагере «Орлёнок» открылась виртуальная школа вожатых

16 Май 2020 2020-05-16T08:28:27+03:00

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Ежегодно в мае в «Орлёнке» проводятся краткосрочные курсы повышения квалификации для студентов, которые прибывают в Центр для работы вожатыми и инструкторами по физической культуре и спорту в летний период. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране обучение проходит в дистанционном режиме.

Занятия в онлайн-школе вожатых проводятся на платформах Google Classroom и Zoom по пяти образовательным блокам: «Основы образовательной системы ВДЦ «Орлёнок», «Педагогические условия сохранения жизни и здоровья детей и обеспечение их безопасной жизнедеятельности», «Повышение базовой психологической компетентности педагогов», «Система физкультурно-оздоровительной деятельности», «Основы организационно-корпоративной культуры Центра».

- Всего в обучении принимают участие свыше 300 студентов из 125 крупнейших вузов и ссузов России. Среди них Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Алтайский государственный медицинский университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и многие другие. С нашей стороны с ребятами работают свыше 70 кураторов – методисты и психологи, начальники и старшие воспитатели детских лагерей, инструкторы по физической культуре и спорту. Наставники общаются со слушателями курсов каждый день, совместно разрабатывая и реализуя индивидуальный образовательный маршрут, – прокомментировал директор «Орлёнка» Александр Джеус.

В формате вебинаров и видеолекций студенты знакомятся с основами педагогики Всероссийского детского центра, системой обеспечения безопасности детей в условиях детского лагеря. Они изучают формы воспитательной работы во временном детском коллективе и методику организации коллективных творческих дел и игр, знакомятся со своими должностными инструкциями. Итогом дистанционной программы станет тестирование, в ходе которого слушатели проверят свои теоретические знания.

«В целом к дистанционному формату я быстро привыкла. Хотелось бы, конечно, увидеть «Орлёнок» своими глазами и пообщаться с будущими коллегами вживую. Но мы понимаем, что это вынужденные меры, и стараемся вынести для себя как можно больше новых знаний. Я надеюсь, что справлюсь с ролью вожатого. Хочу подарить своим детям в отряде такие же удивительные воспоминания и впечатления, какие оставили мне мои вожатые из «Орлёнка». Я безумно рада возможности работать с опытными, активными людьми, настоящими профессионалами. Думаю, что лето в «Орлёнке» будет одним из лучших в моей жизни!», – поделилась своими ожиданиями слушатель курсов Анна Дружина из Свердловской области.

Пока курс онлайн-обучения имеет закрытый формат. Его участниками могут стать только будущие вожатые «Орлёнка», которые готовятся к работе в детских лагерях Центра в летний период. В дальнейшем будет разработан открытый вариант.

«Дистанционная часть программы продолжится до конца мая. После её завершения будет организован инструктивно-методический сбор. Обучающиеся отработают на практике основные компетенции вожатого и пройдут аттестацию. В перспективе нам бы хотелось создать дистанционный образовательный курс, который станет универсальным для всех вожатых России. Мы заинтересованы в подготовке качественных педагогических кадров – будущих вожатых», – прокомментировала заместитель директора «Орлёнка» Людмила Спирина.

В первую летнюю смену слушатели дистанционного курса выйдут на работу в качестве стажёров в паре с опытными педагогами основной команды Центра. Подтвердив свою компетентность, они получат удостоверение об окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогов.