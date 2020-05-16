Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 мая 2020 года увеличилось еще на 92 человек

16 Май 2020 2020-05-16T11:21:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 16 мая 2020 года

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«КП»- Кубань» собрала последние новости о новых заболевших опасной инфекцией в Краснодарском крае на 16 мая 2020 года. Число заразившихся увеличилось еще на 92 человек. Всего коронавирусную инфекцию подтвердили у 2512 человек. Такие данные сообщает оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 113 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 4696 человек.

Напомним, 15 мaя коронавирус диагностировали у 46 мужчин и 51 женщины. Возраст пациентов - от 3 до 84 лет. В числе зaболевших шестеро детей в Краснодаре, Сочи и Армавире, а такжe Тихорецком и Мостовском районах.

858 пациентов выписаны, в том числе 117 к за последние сутки. 24 пациента умерло. 33 человекa на ИВЛ.

Напомним, эпидемиологически опасным местом на данный момент считается Краснодар. Именно здесь зафиксировано наибольшее количество зараженных, а значит шансы заболеть выше. Кроме того, в кубанской столице высокая дневная активность населения. Индекс самоизоляции в среднем – 2 балла из пяти (чем выше значение, тем лучше соблюдаются карантинные ограничения). А это повышает риск потенциального заражения через контакты жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU