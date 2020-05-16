2020-05-16T09:10:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Футбольный клуб "Краснодар" объявил, когда возобновит матчи, остановленные из-за коронавируса

Игры в рамках турнира РПЛ начнутся 21 июня
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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Российский футбольный союз принял решение возобновить матчи и тренировки клубов. Ожидается, что старт сезона, отложенного из-за угрозы распространения коронавируса, начнется 21 июня.

- Сейчас регламент проведения тренировочного процесса обсуждается с властями Краснодарского края. После согласования дат станет известно, когда можно приступить к нему, - сообщается на официальной странице ФК "Краснодар".

Однако уже известно, что все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. Игрокам тоже придется реже меняться на поле во время матча. По регламенту, продиктованному новыми реалиями, это можно сделать только пять раз за игру.

Информацию по поводу ранее приобретенных билетов и абонементов на матчи ФК "Краснодар" клуб планирует опубликовать в ближайшее время.

- Сообщим, что делать тем, кто уже купил на наши игры билеты, - пояснили с сожалением футболисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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