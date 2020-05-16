2020-05-16T10:01:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре предупредили о шквальном ветре

Его порывы достигают 23 метров в секунду
Евгения ОСТРАЯ
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При этом синоптики обещают тепло до +28 градусов. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краюПри этом синоптики обещают тепло до +28 градусов. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Погода на Кубани в разгар мая продолжает преподносить сюрпризы. Вчера, 15 мая, в регион пришло долгожданное и привычное для этого времени года тепло. Но к утру, 16 мая, поднялся резкий ветер.

- Будьте осторожны! Порывы ветра достигают от 18 до 23 метров в секунду, - сообщили в мэрии Краснодара.

Между тем, метеорологи обещают, что на температуре воздуха шквальный ветер не скажется. В субботу, 16 мая, он прогреется до +28 градусов, в воскресенье, 17 мая, - до +23, а в понедельник, 18 мая, будет +25 градусов тепла. В ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Напомним, в Краснодаре из-за распространения инфекции решено усилить работу «коронавирусных» патрулей. На этих выходных отряды самоконтроля будут тщательнее следить за тем, чтобы режим самоизоляции соблюдали как можно больше людей. Патрулирование осуществляется как с воды, так и на суше, так что пожарить шашлыки на природе с друзьями никому не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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