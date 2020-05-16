Прокуратура Краснодарского края начала проверку невыплат медикам скорой в Армавире

16 Май 2020 2020-05-16T13:26:34+03:00

В ближайшее время представители надзорного ведомства встретятся с сотрудниками подстанции

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Прокуратура Краснодарского края начала проверку по поводу сообщения о невыплатах медработникам скорой в Армавире федеральных надбавок за работу в период пандемии коронавируса.

- В СМИ опубликовано, что были нарушены права медиков с подстанции скорой помощи в Армавире, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе надзорного ведомства.

В ближайшее время сотрудники прокуратуры встретятся с медиками для выяснения обстоятельств нарушения.

Напомним, разобраться в ситуации профильному ведомству поручил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проверяющие из минздрава тоже выехали в Армавир.

- Мы сверим все данные по начислениям, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минздрава.

Если подтвердится, что людям недоплачивали, кадровые решения будут жесткими, предупредили в ведомстве.

Повышенная оплата труда в связи с тяжелой и опасной работой в госпиталях введена в Краснодарском крае с апреля. Кроме врачей и медсестер, их должен получать и технический персонал.

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ИСТОЧНИК KP.RU