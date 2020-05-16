2020-05-16T14:05:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В обсервацию отправили еще 45 гостей Краснодара

15 мая аэропорт кубанской столицы принял 10 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: мэрия КраснодараФото: мэрия Краснодара
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На карантин в Краснодаре отправили очередную партию пассажиров. Вчера, 15 мая, аэропорт кубанской столицы принял 10 рейсов из Санкт-Петербурга и Москвы.

- Прибывшие авиа- или железнодорожным транспортом, проходят обязательный контроль температуры. Каждому специалисты Роспотребнадзора выдают предписания о необходимости самоизоляции: жителям города и края — в домашних условиях, жителям других регионов России — в обсерваторах на 14-дневном карантине, - напомнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Надо сказать, что несмотря на предупреждение о 14-дневной изоляции, количество приезжающих на территорию Краснодарского края не уменьшается. Вчера, 15 мая, службы фиксировали 707 человек, 45 из них, нежители региона, отправились в обсервацию.

Напомним, сегодня, 16 мая, количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 92 человека, 35 из них - в Краснодаре. В числе заболевших годовалый и 14-летний дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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