2020-05-16T14:26:40+03:00
Происшествия

Следком выясняет причины, по которым медики в Армавире не получили COVID-доплаты

По итогам проверки будет принято процессуальное решение
Ева МУР@kp_kuban
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Медики пожаловались, что не получили выплатыМедики пожаловались, что не получили выплаты
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Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю объявило о начале проверки по факту недополучения медиками выплат в период пандемии коронавируса.

- Медицинский персонал подстанции скорой помощи в Армавире не получил выплат за работу в условиях пандемии COVID-19, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в минздраве Краснодарского края организовали проверку начислений в свою очередь. Если подтвердится, что людям недоплачивали, кадровые решения будут жесткими, предупредили в ведомстве.

Повышенная оплата труда в связи с тяжелой и опасной работой в госпиталях введена в Краснодарском крае с апреля. Кроме врачей и медсестер, их должен получать и технический персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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