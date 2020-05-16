Следком выясняет причины, по которым медики в Армавире не получили COVID-доплаты
Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю объявило о начале проверки по факту недополучения медиками выплат в период пандемии коронавируса.
- Медицинский персонал подстанции скорой помощи в Армавире не получил выплат за работу в условиях пандемии COVID-19, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в минздраве Краснодарского края организовали проверку начислений в свою очередь. Если подтвердится, что людям недоплачивали, кадровые решения будут жесткими, предупредили в ведомстве.
Повышенная оплата труда в связи с тяжелой и опасной работой в госпиталях введена в Краснодарском крае с апреля. Кроме врачей и медсестер, их должен получать и технический персонал.
ИСТОЧНИК KP.RU