В Краснодаре открылись две ярмарки по продаже рассады и семян

16 Май 2020 2020-05-16T15:48:21+03:00

Они будут работать ежедневно с 10 до 16 часов

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В Краснодаре заработали две ярмарки по продаже семян и рассады. Каждый день они будут открываться с 10 часов, а заканчивать торговлю в 16 часов. Они расположатся по адресам: Уральская, 196/4 и на выезде из кубанской столицы по трассе М4 "Дон".

- Здесь горожане смогут приобрести рассаду и семена овощей, зелени, цветов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - Ярмарки полностью отвечают требованиям Роспотребнадзора.

Более того, каждый день надзорные службы будут контролировать соблюдение санитарных норм.

Ранее были открыты ярмарки по адресам: ул. им. Атарбекова, 16; ул. им. Героя Владислава Посадского, 36.

Кроме того, продолжается работа продовольственных рынков. На время карантина и угрозы распространения коронавируса торговые места ограничены.

ИСТОЧНИК KP.RU