В Краснодаре открылись две ярмарки по продаже рассады и семян
В Краснодаре заработали две ярмарки по продаже семян и рассады. Каждый день они будут открываться с 10 часов, а заканчивать торговлю в 16 часов. Они расположатся по адресам: Уральская, 196/4 и на выезде из кубанской столицы по трассе М4 "Дон".
- Здесь горожане смогут приобрести рассаду и семена овощей, зелени, цветов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - Ярмарки полностью отвечают требованиям Роспотребнадзора.
Более того, каждый день надзорные службы будут контролировать соблюдение санитарных норм.
Ранее были открыты ярмарки по адресам: ул. им. Атарбекова, 16; ул. им. Героя Владислава Посадского, 36.
Кроме того, продолжается работа продовольственных рынков. На время карантина и угрозы распространения коронавируса торговые места ограничены.
ИСТОЧНИК KP.RU