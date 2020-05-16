При пожаре в Апшеронском районе погиб мужчина

16 Май 2020 2020-05-16T16:41:15+03:00

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Трагедия произошла сегодня, 16 мая, в Апшеронском районе Краснодарского края. Утром соседи почувствовали едкий запах дыма и вызвали спасателей. Источник дыма был в квартире на третьем этаже.

- ЧП произошло в микрорайоне Соцгородок. Когда огонь был потушен, пожарные обнаружили тело 40-летнего хозяина квартиры, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По данному факту проводится проверка.

В МЧС сообщают, что спасатели во время пожара эвакуировали 20 человек.

- В 05.56 по прибытии на место первого пожарно-спасательного отделения было установлено, что происходит открытое горение квартиры на третьем этаже на площади 50 м. кв, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Однако уже сейчас следователи называют предварительной причиной пожара, при котором погиб человек, неосторожное обращение с огнем. Вероятнее всего, мужчина не потушил сигарету и уснул.

ИСТОЧНИК KP.RU