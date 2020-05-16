В Геленджике выделили квартиру для врача-аллерголога
В Геленджике врачу-аллергологу предоставили служебную квартиру и создали все условия для работы.
- В этом узком специалисте наша больница нуждалась давно, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии курорта. - Аллергия - распространенное заболевание у детей. Поэтому объем работы у нового доктора будет немаленький.
Квартира передана в пользование на условиях социального найма и находится в нескольких шагах от городской поликлиники.
Напомним, в прошлом году такое жилье в Геленджике было выделено восьми медикам.
В целом по краю, на приобретение жилья для медиков запланирован бюджет в 100 миллионов рублей. Кроме того, практикуется оплата аренды жилья медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU