2020-05-16T17:00:52+03:00
Общество

В Геленджике выделили квартиру для врача-аллерголога

Дом расположен рядом с городской поликлиникой
Ева МУР@kp_kuban
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В специалисте-аллергологе нуждались маленькие пациенты поликлиники в Геленджике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВ специалисте-аллергологе нуждались маленькие пациенты поликлиники в Геленджике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Геленджике врачу-аллергологу предоставили служебную квартиру и создали все условия для работы.

- В этом узком специалисте наша больница нуждалась давно, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии курорта. - Аллергия - распространенное заболевание у детей. Поэтому объем работы у нового доктора будет немаленький.

Квартира передана в пользование на условиях социального найма и находится в нескольких шагах от городской поликлиники.

Напомним, в прошлом году такое жилье в Геленджике было выделено восьми медикам.

В целом по краю, на приобретение жилья для медиков запланирован бюджет в 100 миллионов рублей. Кроме того, практикуется оплата аренды жилья медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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