Медикам скорой, которые пожаловались на COVID-недоплаты, пересчитают зарплату
В городской больнице Армавира продолжает комиссия минздрава Кубани, призванная разобраться с дополнительными выплатами за коронавирусную нагрузку в период пандемии. Сотрудники городской подстанции скорой помощи пожаловались сегодня, 16 мая, на то, что не получили надбавок, обещанных за работу в COVID-госпиталях.
- Нарушения уже подтверждаются, - сообщают первые выводы комиссии в администрации Краснодарского края. - 14 медикам доплаты не были перечислены в должном объеме.
Сейчас главврача Сергея Смирнова уволили по решению главы Кубани Вениамина Кондратьева, а больницу обязали немедленно пересчитать заработную плату.
Все деньги, выделенные на дополнительные выплаты, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается с 12 мая.
В минздраве Кубани, сообщили в пресс-службе ведомства, заранее оговаривалась методика начислений, а все руководители больниц обязаны были объясниться с коллективами.
ИСТОЧНИК KP.RU