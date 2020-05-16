Медикам скорой, которые пожаловались на COVID-недоплаты, пересчитают зарплату

16 Май 2020 2020-05-16T17:43:05+03:00

14 медиков пострадали от ошибки при начислениях

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В городской больнице Армавира продолжает комиссия минздрава Кубани, призванная разобраться с дополнительными выплатами за коронавирусную нагрузку в период пандемии. Сотрудники городской подстанции скорой помощи пожаловались сегодня, 16 мая, на то, что не получили надбавок, обещанных за работу в COVID-госпиталях.

- Нарушения уже подтверждаются, - сообщают первые выводы комиссии в администрации Краснодарского края. - 14 медикам доплаты не были перечислены в должном объеме.

Сейчас главврача Сергея Смирнова уволили по решению главы Кубани Вениамина Кондратьева, а больницу обязали немедленно пересчитать заработную плату.

Все деньги, выделенные на дополнительные выплаты, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается с 12 мая.

В минздраве Кубани, сообщили в пресс-службе ведомства, заранее оговаривалась методика начислений, а все руководители больниц обязаны были объясниться с коллективами.

ИСТОЧНИК KP.RU