На Кубани поэтапно завершается учебный год

16 Май 2020 2020-05-16T18:05:17+03:00

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Учебный процесс в школах Кубани завершается. Последняя четверть для всех школьников Краснодарского края проходила дистанционно.

- Ученики с 1 по 5 класс завершают учебу 16 мая, - цитирует пресс-служба слова министра образования и молодежной политики Елены Воробьевой.

Однако родителям младшеклассников предложено организовать занятость детей до 22 мая. Большинство из них написали соответствующие заявления на имя директоров школ.

- Это будут занятия вне школьной программы, - рассказала "КП" - Кубань" одна из учителей второклассников.

Школьники с 5 по 8 класс завершат учебный год 23 мая. Однако итоговые оценки по ряду предметов будут выставлены уже 18 мая.

10-классники окончат учиться 30 мая. А выпускники из 9-х и 11-х классов будут учиться до 5 июня.

Как будут проходить последние звонки и выпускные, в региональном минобре пока не сообщают. Однако, согласно рекомендациям минпросвещения РФ, скорее всего, все они пройдут в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU