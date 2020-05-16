На Кубани поэтапно завершается учебный год
Учебный процесс в школах Кубани завершается. Последняя четверть для всех школьников Краснодарского края проходила дистанционно.
- Ученики с 1 по 5 класс завершают учебу 16 мая, - цитирует пресс-служба слова министра образования и молодежной политики Елены Воробьевой.
Однако родителям младшеклассников предложено организовать занятость детей до 22 мая. Большинство из них написали соответствующие заявления на имя директоров школ.
- Это будут занятия вне школьной программы, - рассказала "КП" - Кубань" одна из учителей второклассников.
Школьники с 5 по 8 класс завершат учебный год 23 мая. Однако итоговые оценки по ряду предметов будут выставлены уже 18 мая.
10-классники окончат учиться 30 мая. А выпускники из 9-х и 11-х классов будут учиться до 5 июня.
Как будут проходить последние звонки и выпускные, в региональном минобре пока не сообщают. Однако, согласно рекомендациям минпросвещения РФ, скорее всего, все они пройдут в онлайн-режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU