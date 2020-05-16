В центре Сочи загорелся частный дом

16 Май 2020 2020-05-16T19:07:39+03:00

Пожар на улице Альпийской. Скрин видео из телеграм-канала «Сочи Онлайн»

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В центре Сочи на улице Альпийской загорелось двухэтажного частное домовладение. Сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило в 17:50.

В 17:51 к месту ЧП поспешили пожарные подразделения. В 17:57 было установило, что огнем охвачена площадь в 100 квадратных метров.

На тушении задействовали 4 единицы техники и 18 человек личного состава МЧС России.

- На месте пожара работает два звена газодымозащитной службы, для борьбы с огнём подано два ствола, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 18:20 пожар был локализован. Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU