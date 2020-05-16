2020-05-16T19:07:39+03:00
Общество

В центре Сочи загорелся частный дом

Информация о пострадавших уточняется
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Пожар на улице Альпийской. Скрин видео из телеграм-канала «Сочи Онлайн»Пожар на улице Альпийской. Скрин видео из телеграм-канала «Сочи Онлайн»
Изменить размер текста:

В центре Сочи на улице Альпийской загорелось двухэтажного частное домовладение. Сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило в 17:50.

В 17:51 к месту ЧП поспешили пожарные подразделения. В 17:57 было установило, что огнем охвачена площадь в 100 квадратных метров.

На тушении задействовали 4 единицы техники и 18 человек личного состава МЧС России.

- На месте пожара работает два звена газодымозащитной службы, для борьбы с огнём подано два ствола, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 18:20 пожар был локализован. Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24