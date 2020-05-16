В центре Сочи загорелся частный дом
В центре Сочи на улице Альпийской загорелось двухэтажного частное домовладение. Сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило в 17:50.
В 17:51 к месту ЧП поспешили пожарные подразделения. В 17:57 было установило, что огнем охвачена площадь в 100 квадратных метров.
На тушении задействовали 4 единицы техники и 18 человек личного состава МЧС России.
- На месте пожара работает два звена газодымозащитной службы, для борьбы с огнём подано два ствола, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 18:20 пожар был локализован. Информация о пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU