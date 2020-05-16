На Кубани открылись еще шесть продовольственных ярмарок

16 Май 2020 2020-05-16T19:04:58+03:00

Они заработали в Краснодаре, Геленджике, Горячем Ключе, а также Новокубанском и Усть-Лабинском районах

Изменить размер текста: A A

Фермерской продукцией теперь торгуют еще по шести адресам в кубанских городах. Жители Геленджика могут приобрести ее на рынке по улице Островскогорядом с Ярмарочной площадью. Универсальный рынок открылся в станице Советской Новокубанского района и в станице Ладожской Усть-Лабинского района.

В Краснодаре на Уральской и по трассе М4 "Дон" можно теперь купить не только продукты питания, но и саженцы деревьев и семена.

Сегодня, 16 мая, в 2-х станицах Горячего Ключа и в самом городе тоже заработали фермерские ярмарки.

Таким образом, численность рынков по краю выросла до 356 объектов. Все они заработали в строгом соответствии с регламентом Роспотребнадзора, с соблюдением дистанции между точками и посетителями.

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует до 23 мая. После этого власти объявили, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным.

ИСТОЧНИК KP.RU