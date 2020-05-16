В Краснодаре перекроют проезд к хутору Копанскому

16 Май 2020 2020-05-16T19:23:42+03:00

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Проезд к хутору Копанскому под Краснодаром будет запрещен. Грунтовая дорога, называемая Почтовым трактом, находится в непригодном состоянии. Эксплуатировать ее опасно.

- Эта дорога к свалке наезженная. Ее активно использовали, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - А обочины этой дороги превратились в стихийную мусорку. Часто он сбрасывался прямо на дорогу.

Проект реконструкции Почтового тракта уже готов. Теперь дело за включением его в действующие программы. Однако точные сроки пока не определены.

Между тем, двухполосная дорога станет хорошей альтернативой Западному Обходу и дорогам, которые используют жители Копанского.

Напомним, 16 мая на трассе М4 "Дон" и на улице Уральской открылись две ярмарки сельхотоваров. Каждый день с 10 до 16 часов здесь можно будет купить саженцы и семена.

ИСТОЧНИК KP.RU