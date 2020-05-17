На Кубани инвалид устроил скандал в аптеке и оскорбил полицейских

17 Май 2020 2020-05-17T09:03:30+03:00

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Инцидент произошел днем 5 мая в Белореченске. В дежурную часть поступил звонок от сотрудницы аптеки. Она рассказала, что между фармацевтом и посетителем произошел конфликт.

- Сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя. Помимо конфликта в аптеке, он оскорбил полицейских и применил к ним физическую силу. Выяснилось, что мужчина неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, кражу, мошенничество и уклонение от отбывания наказания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что инвалида оштрафовали по статье «Мелкое хулиганство» на одну тысячу рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что полиция в Сочи поймала уличных грабителей по горячим следам. За 13 тысяч «добычи» им грозит до 7 лет тюрьмы. В отдел полиции с заявлением обратился 42-летний местный житель. Он рассказал сотрудникам полиции, что на одной из улиц курорта двое молодых людей, угрожая насилием, отобрали у него мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU