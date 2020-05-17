2020-05-17T10:20:43+03:00
Общество

На Кубани в водоемы выпустили тысячу веслоносых осетров

Рыбу будут разводить в Приморско-Ахтарском районе
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В водоемы Приморско-Ахтарского района выпустили тысячу веслоносых осетров. Это уникальная для фауны Кубани порода рыб. Таких осетров в регионе ещё не было.

- В Приморско-Ахтарский район особей привезезли из Астраханской области. Там их разводят промышленным способом. На Кубани также будет организовано промышленное воспроизводство и добыча этих осетровых пород, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В водоем выпустили тысячу особей. Они создадут маточное поголовье. Сейчас средний вес рыбы 3,5-4 килограмма. По словам специалистов, на вкус веслоносый осетр напоминает азовский.

Напомним, в этом году на развитие рыбохозяйственного комплекса из регионального бюджета выделено 15,5 млн рублей. С начала года на Кубани произведено товарной рыбы на 7% больше, чем в прошлом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что четверть века понадобится на восстановление популяции осетровых рыб в кубанских реках. В водоемы выпускают как мальков, так и уже взрослых особей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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