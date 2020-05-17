2020-05-17T11:45:57+03:00
Коронавирус Covid-19

На обсервацию в Краснодаре отправили 66 пассажиров

Остальным предписали самоизоляцию по месту жительства
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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16 мая в краснодарском аэропорте приземлились 11 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, Новосибирска, Сыктывкара и Уфы. Всего в кубанскую столицу прилетели 1036 человек.

- В течение дня на двухнедельную обсервацию направили 66 пассажиров, все они жители других регионов страны. А остальные прилетевшие пассажиры обязаны изолироваться в домашних условиях на 14 дней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 15 мая на обсервацию были отправлены 45 прибывших из Москвы и Питера пассажиров. Также изолировали кубанцев прибывших из Ташкента.

По данным на 17 мая, за сутки на Кубани количество зараженных увеличилось на 95 человек, из них восемь детей, самому младшему из которых 1 год. 32 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ. На сегодняшний день в обсерваторах края находятся 2057 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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