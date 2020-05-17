2020-05-17T12:33:49+03:00
Происшествия

В Анапе мужчина выжил после удара топором по голове

Сейчас он находится в реанимации
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/omvd_anapaФото: instagram.com/omvd_anapa
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Инцидент произошел в хуторе Чекон города Анапы. Двое соседей распивали спиртные напитки и начали конфликтовать. 67-летний мужчина не смог одолеть соперника в словесной перепалке и схватил топор.

- На почве внезапно возникшей ссоры мужчина нанёс соседу два удара топором в область затылка и грудной клетки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД по городу Анапа.

Пострадавшего 51-летнего мужчину экстренно доставили в больницу и прооперировали. Участковые задержали подозреваемого, он дал явку с повинной и сознался в содеянном. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Не исключено, что в ближайшее время правоохранители возбудят уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Кущевском районе мужчина облил девушку друга горючей жидкостью и поджег. Сейчас женщина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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