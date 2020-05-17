2020-05-17T14:19:06+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани умер 58-летний пациент с Covid-19

Это 25 летальный случай в крае
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Житель Краснодара заболел 13 апреля. У 58-летнего мужчины появились жалобы на слабость, недомогание и повышение температуры. 21 апреля его забрали в больницу.

- 22 апреля пришел положительный анализ на коронавирусную инфекцию. Пациент сразу же был переведен в СКИБ. 1 мая его состояние ухудшилось, в связи с чем, его перевели в отделение реанимации. 5 мая мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, пациента спасти не удалось. 16 мая мужчина скончался, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Это 25 летальный случай среди пациентов с диагнозом Covid-19 на Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки количество зараженных увеличилось на 95 человек, из них восемь детей, самому младшему из которых 1 год. 32 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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