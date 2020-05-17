В Краснодаре на Ростовском шоссе произошла авария с пострадавшими

17 Май 2020 2020-05-17T16:33:47+03:00

Один человек находится в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Краснодаре на пересечении улиц Ростовское шоссе и Пригородная. На дороге столкнулись «ГАЗель» и «Фольцваген», оба водителя пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

- В полицию Краснодара 17 мая поступило сообщение о ДТП на Ростовском шосее. По предварительной информации, водитель «Фольцваген» поворачивал на улицу Пригородную и врезался «ГАЗель». Госпитализированы оба водителя и их пассажиры. Один из участников аварии находится в тяжелом состоянии, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выяснятся все причины и обстоятельства случившегося.

Полиция проводит проверкуФото: Нина КУРЯШКИНА

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Усть-Лабинском районе в аварии пострадали мотоциклист и его 16-летний пассажир. Они были без шлемов и защитной экипировки. 65-летний водитель за рулем автомобиля «Ваз 21063» при повороте налево не уступил дорогу двухколесному транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU