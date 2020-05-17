2020-05-17T16:33:47+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Ростовском шоссе произошла авария с пострадавшими

Один человек находится в тяжелом состоянии
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пострадавшие госпитализированыПострадавшие госпитализированыФото: Нина КУРЯШКИНА
Изменить размер текста:

Авария произошла в Краснодаре на пересечении улиц Ростовское шоссе и Пригородная. На дороге столкнулись «ГАЗель» и «Фольцваген», оба водителя пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

- В полицию Краснодара 17 мая поступило сообщение о ДТП на Ростовском шосее. По предварительной информации, водитель «Фольцваген» поворачивал на улицу Пригородную и врезался «ГАЗель». Госпитализированы оба водителя и их пассажиры. Один из участников аварии находится в тяжелом состоянии, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выяснятся все причины и обстоятельства случившегося.

Полиция проводит проверку Фото: Нина КУРЯШКИНА

Полиция проводит проверкуФото: Нина КУРЯШКИНА

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Усть-Лабинском районе в аварии пострадали мотоциклист и его 16-летний пассажир. Они были без шлемов и защитной экипировки. 65-летний водитель за рулем автомобиля «Ваз 21063» при повороте налево не уступил дорогу двухколесному транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После ДТП в Крымском районе с микроавтобусом прокуратура организовала проверку
В Крымском районе в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Краснодаре отреставрировали памятную доску в честь девочки, повешенной фашистами
В Краснодаре на Ростовском шоссе произошла авария с пострадавшими
На Кубани умер 58-летний пациент с Covid-19
В Анапе мужчина выжил после удара топором по голове
На обсервацию в Краснодаре отправили 66 пассажиров
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая 2020 года: самому младшему пациенту 1 год
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая 2020 года увеличилось еще на 95 человек
В Краснодаре горел строящийся спортивный комплекс
На Кубани в водоемы выпустили тысячу веслоносых осетров
Прибывших из Ташкента кубанцев разместили в краснодарском обсерваторе
На Кубани инвалид устроил скандал в аптеке и оскорбил полицейских
В Краснодаре перекроют проезд к хутору Копанскому
На Кубани открылись еще шесть продовольственных ярмарок
В центре Сочи загорелся частный дом
На Кубани поэтапно завершается учебный год
Медикам скорой, которые пожаловались на COVID-недоплаты, пересчитают зарплату
В Геленджике выделили квартиру для врача-аллерголога
При пожаре в Апшеронском районе погиб мужчина
В Краснодаре открылись две ярмарки по продаже рассады и семян
Следком выясняет причины, по которым медики в Армавире не получили COVID-доплаты
В обсервацию отправили еще 45 гостей Краснодара