2020-05-17T16:33:07+03:00
Происшествия

В Крымском районе в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

По факту аварии полиция проводит проверку
Галина КОПЫЛОВА
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверку
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Авария произошла на трассе в Крымском районе 17 мая около часа дня. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Toyota» выехал на встречку и влетел в легковую машину «Lada Priora».

- В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте работают все аварийные службы. По факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП в Крымском районе .

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 17 мая в Краснодаре произошла авария на Ростовском шоссе. Оба водителя и пассажиры пострадали, один из участников аварии находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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