2020-05-17T17:41:25+03:00
Происшествия

После ДТП в Крымском районе с микроавтобусом прокуратура организовала проверку

Выяснятся все обстоятельства случившегося
Галина КОПЫЛОВА
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Обстоятельства уточняютсяОбстоятельства уточняются
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Напомним, авария произошла на трассе в Крымском районе 17 мая около часа дня. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Toyota» выехал на встречку и влетел в легковую машину «Lada Priora». В результате ДТП скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров. На месте работают провоохранители.

Также проверку после аварии организовала и прокуратура.

- Установлено, что микроавтобус принадлежит юридическому лицу и осуществлял перевозку работников. По данному факту прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По предварительным данным, в дорожной аварии виноват водитель автобуса, он выехал на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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