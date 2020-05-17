2020-05-17T19:16:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Армавире медикам выплатили более 200 тысяч рублей надбавок

Деньги поступили после проверки прокуратуры
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Напомним, врачи скорой помощи из Армавира пожаловались на то, что не получили обещанных выплат. После заявлений медиков прокуратура проверила эту информацию. Оказалось, что стимулирующие надбавки не были начислены своевременно. А причина в том, что ЦРБ Армавира несвоевременное направила в минздрав края документы.

В течение суток после проверки медикам начали перечислять деньги за работу с коронавирусными пациентами.

- Принятыми прокуратурой мерами удалось добиться погашения задолженности перед медицинским работниками города Армавира на сумму более 200 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что медики пяти муниципалитетов пожаловались на то, что не получили обещанных коронавирусных надбавок. В связи с участившимися случаями заявлений о нарушениях трудовых прав медицинских работников следственный комитет и прокуратура организовали проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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