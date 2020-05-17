В Армавире медикам выплатили более 200 тысяч рублей надбавок
Напомним, врачи скорой помощи из Армавира пожаловались на то, что не получили обещанных выплат. После заявлений медиков прокуратура проверила эту информацию. Оказалось, что стимулирующие надбавки не были начислены своевременно. А причина в том, что ЦРБ Армавира несвоевременное направила в минздрав края документы.
В течение суток после проверки медикам начали перечислять деньги за работу с коронавирусными пациентами.
- Принятыми прокуратурой мерами удалось добиться погашения задолженности перед медицинским работниками города Армавира на сумму более 200 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что медики пяти муниципалитетов пожаловались на то, что не получили обещанных коронавирусных надбавок. В связи с участившимися случаями заявлений о нарушениях трудовых прав медицинских работников следственный комитет и прокуратура организовали проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU