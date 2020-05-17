Ученые смоделировали пик заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае

17 Май 2020 2020-05-17T19:16:24+03:00

На Кубани быстрее выздоравливают от Covid-19, чем в других регионах

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Ученые из Уфы смоделировали пик заболеваемости Covid-19 в регионах страны и провели сравнительный анализ. Эксперты отметили, что скорость нарастания активных случаев заметно уменьшилась, во многом за счет большего числа выздоровлений.

В исследовании говорится, что практически для всех регионов, в которых отмечается число активных случаев до 1500, наблюдается экспоненциальный этап развития эпидемии. Исключение составляет только Краснодарский край. На Кубани число выздоровевших растет быстрее, чем число новых заражений.

Фото: covid-forecast.ru

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки количество зараженных в регионе увеличилось на 95 человек, из них восемь детей, самому младшему из которых 1 год. 32 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ. В крае умер 58-летний пациент с Covid-19. Это 25 летальный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU