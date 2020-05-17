2020-05-17T19:16:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые смоделировали пик заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае

На Кубани быстрее выздоравливают от Covid-19, чем в других регионах
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: covid-forecast.ruФото: covid-forecast.ru
Изменить размер текста:

Ученые из Уфы смоделировали пик заболеваемости Covid-19 в регионах страны и провели сравнительный анализ. Эксперты отметили, что скорость нарастания активных случаев заметно уменьшилась, во многом за счет большего числа выздоровлений.

В исследовании говорится, что практически для всех регионов, в которых отмечается число активных случаев до 1500, наблюдается экспоненциальный этап развития эпидемии. Исключение составляет только Краснодарский край. На Кубани число выздоровевших растет быстрее, чем число новых заражений.

Фото: covid-forecast.ru

Фото: covid-forecast.ru

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки количество зараженных в регионе увеличилось на 95 человек, из них восемь детей, самому младшему из которых 1 год. 32 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ. В крае умер 58-летний пациент с Covid-19. Это 25 летальный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре расскажут, как после 23 мая будет работать общественный транспорт
Ученые смоделировали пик заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае
В Армавире медикам выплатили более 200 тысяч рублей надбавок
Кубанские врачи провели операцию после серьезного ДТП пациенту с коронавирусом
После ДТП в Крымском районе с микроавтобусом прокуратура организовала проверку
В Крымском районе в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Краснодаре отреставрировали памятную доску в честь девочки, повешенной фашистами
В Краснодаре на Ростовском шоссе произошла авария с пострадавшими
На Кубани умер 58-летний пациент с Covid-19
В Анапе мужчина выжил после удара топором по голове
На обсервацию в Краснодаре отправили 66 пассажиров
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая 2020 года: самому младшему пациенту 1 год
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая 2020 года увеличилось еще на 95 человек
В Краснодаре горел строящийся спортивный комплекс
На Кубани в водоемы выпустили тысячу веслоносых осетров
Прибывших из Ташкента кубанцев разместили в краснодарском обсерваторе
На Кубани инвалид устроил скандал в аптеке и оскорбил полицейских
В Краснодаре перекроют проезд к хутору Копанскому
На Кубани открылись еще шесть продовольственных ярмарок
В центре Сочи загорелся частный дом
На Кубани поэтапно завершается учебный год
Медикам скорой, которые пожаловались на COVID-недоплаты, пересчитают зарплату
В Геленджике выделили квартиру для врача-аллерголога
При пожаре в Апшеронском районе погиб мужчина
В Краснодаре открылись две ярмарки по продаже рассады и семян
Следком выясняет причины, по которым медики в Армавире не получили COVID-доплаты
В обсервацию отправили еще 45 гостей Краснодара