В Краснодаре горела роща

17 Май 2020 2020-05-17T20:08:01+03:00

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Возгорание травы произошло в Краснодаре напротив микрорайона Гидростроителей 17 мая. Очевидцы увидели сильное задымление и сообщили пожарным.

- Сообщение о возгорании поступило в 13:24. В 13:34 по прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло загорание травы на площади 500 квадратных метров. В тушении было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава МЧС России. Без угрозы распространения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Полностью ликвидировать огонь удалось в 16:29.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ночь на 17 мая Краснодаре горел строящийся спортивный комплекс. Огонь вспыхнул в 03:45 на улице Восточно-Кругликовской. Возгорание распространилось на площади 80 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU