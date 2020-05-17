В Краснодаре расскажут, как после 23 мая будет работать общественный транспорт

17 Май 2020 2020-05-17T20:07:43+03:00

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В понедельник, 18 мая, глава Краснодара Евгений Первышов проведёт городской оперативный штаб. На нем чиновники обсудят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в кубанской столице, а также расскажут про поэтапное возобновление работы большинства предприятий и учреждений после 23 мая, в том числе и про возвращение общественного транспорта к режиму полного дня.

- На совещании специалисты также обсудят подготовку к новому учебному году - предстоящий капремонт школ и детских садов в течение лета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Трансляцию можно посмотреть 18 мая в 9 часов утра на официальных страничках администрации города в Facebook или «ВКонтакте», а также на официальном YouTube-канале.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки в Краснодаре зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом, из них с подтвержденным Covid-19 двое пятилетних детей и ребенок 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU