2020-05-17T20:32:52+03:00
Общество

Прокуратура опубликовала список нарушений при выплатах надбавок медикам Армавира

После проверки врачам было перечислено более 200 тысяч рублей
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Разбирательства по фактам жалоб медиков в районах продолжаютсяРазбирательства по фактам жалоб медиков в районах продолжаются
Изменить размер текста:

Напомним, что врачи скорой помощи из Армавира пожаловались на то, что не получили обещанных выплат. После заявлений медиков прокуратура проверила эту информацию. Оказалось, что стимулирующие надбавки не были начислены своевременно. Также ведомство выявило ещё нарушения при организации выплат.

- Администрация ГБУЗ «Городская больница Армавира» не заключила дополнительные соглашения к трудовым договорам с медицинскими работниками, работащими с больными коронавирусной инфекцией. Положение об условиях и порядке установления выплат больницей было разработано только 14 мая, хотя должно было быть направлено до 24 апреля. Еще одним нарушением стало то, что лечебное учреждение не заключило с министерством здравоохранения края соглашение о предоставлении субсидий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в ведомстве.

В день выплаты стимулирующие выплаты медикам выплачены не были, платежки в банк были направлены только 16 мая, именно в этот день медики пожаловались, на то, что недополучили коронавирусных денег.

По всем фактам нарушений прокуратура вынесла представление. Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки после проверок СК и прокуратуры перед медицинским работниками города Армавира удалось добиться погашения задолженности на сумму более 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура опубликовала список нарушений при выплатах надбавок медикам Армавира
В Краснодаре горела роща
В Краснодаре расскажут, как после 23 мая будет работать общественный транспорт
Ученые смоделировали пик заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае
В Армавире медикам выплатили более 200 тысяч рублей надбавок
Кубанские врачи провели операцию после серьезного ДТП пациенту с коронавирусом
После ДТП в Крымском районе с микроавтобусом прокуратура организовала проверку
В Крымском районе в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Краснодаре отреставрировали памятную доску в честь девочки, повешенной фашистами
В Краснодаре на Ростовском шоссе произошла авария с пострадавшими
На Кубани умер 58-летний пациент с Covid-19
В Анапе мужчина выжил после удара топором по голове
На обсервацию в Краснодаре отправили 66 пассажиров
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая 2020 года: самому младшему пациенту 1 год
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая 2020 года увеличилось еще на 95 человек
В Краснодаре горел строящийся спортивный комплекс
На Кубани в водоемы выпустили тысячу веслоносых осетров
Прибывших из Ташкента кубанцев разместили в краснодарском обсерваторе
На Кубани инвалид устроил скандал в аптеке и оскорбил полицейских
В Краснодаре перекроют проезд к хутору Копанскому
На Кубани открылись еще шесть продовольственных ярмарок
В центре Сочи загорелся частный дом
На Кубани поэтапно завершается учебный год
Медикам скорой, которые пожаловались на COVID-недоплаты, пересчитают зарплату
В Геленджике выделили квартиру для врача-аллерголога
При пожаре в Апшеронском районе погиб мужчина
В Краснодаре открылись две ярмарки по продаже рассады и семян
Следком выясняет причины, по которым медики в Армавире не получили COVID-доплаты
В обсервацию отправили еще 45 гостей Краснодара