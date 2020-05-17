Прокуратура опубликовала список нарушений при выплатах надбавок медикам Армавира

17 Май 2020 2020-05-17T20:32:52+03:00

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Напомним, что врачи скорой помощи из Армавира пожаловались на то, что не получили обещанных выплат. После заявлений медиков прокуратура проверила эту информацию. Оказалось, что стимулирующие надбавки не были начислены своевременно. Также ведомство выявило ещё нарушения при организации выплат.

- Администрация ГБУЗ «Городская больница Армавира» не заключила дополнительные соглашения к трудовым договорам с медицинскими работниками, работащими с больными коронавирусной инфекцией. Положение об условиях и порядке установления выплат больницей было разработано только 14 мая, хотя должно было быть направлено до 24 апреля. Еще одним нарушением стало то, что лечебное учреждение не заключило с министерством здравоохранения края соглашение о предоставлении субсидий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в ведомстве.

В день выплаты стимулирующие выплаты медикам выплачены не были, платежки в банк были направлены только 16 мая, именно в этот день медики пожаловались, на то, что недополучили коронавирусных денег.

По всем фактам нарушений прокуратура вынесла представление. Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки после проверок СК и прокуратуры перед медицинским работниками города Армавира удалось добиться погашения задолженности на сумму более 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU