На Кубани более 823 тысяч просмотров набрали онлайн-мероприятия «Ночи музеев – 2020»
В этом году в связи с распространением коронавируса мероприятия «Ночи музеев – 2020» на Кубани проводились в Интернете. Акция собрала 823 367 просмотров. Онлайн-мероприятия можно посмотреть и сейчас, они сохранены.
- В этом году акция была посвящена 75-летию Победы в ВОВ. Главная тема – «Символы эпохи победителей», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Старт «Ночи музеев – 2020» на своей странице в Инстаграме дала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Она запустила челлендж с коллекционной книгой «Музеи Кубани».
Государственные и муниципальные музеи, библиотеки Краснодарского края, а также культурно-досуговые, киноучреждения Кубани проводили экскурсии, лекции, мастер-классы.
В программу акции также была включена акция «Ровесники Великой Победы», благодаря которой зрители узнали об истории фондовых предметов, книгах, кинолентах и других символах эпохи, выпущенных или изданных в годы войны.
ИСТОЧНИК KP.RU