2020-05-18T08:00:46+03:00
Звезды

На Кубани более 823 тысяч просмотров набрали онлайн-мероприятия «Ночи музеев – 2020»

В этом году мероприятия акции были посвящены 75-летию Победы в ВОВ
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В этом году в связи с распространением коронавируса мероприятия «Ночи музеев – 2020» на Кубани проводились в Интернете. Акция собрала 823 367 просмотров. Онлайн-мероприятия можно посмотреть и сейчас, они сохранены.

- В этом году акция была посвящена 75-летию Победы в ВОВ. Главная тема – «Символы эпохи победителей», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Старт «Ночи музеев – 2020» на своей странице в Инстаграме дала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Она запустила челлендж с коллекционной книгой «Музеи Кубани».

Государственные и муниципальные музеи, библиотеки Краснодарского края, а также культурно-досуговые, киноучреждения Кубани проводили экскурсии, лекции, мастер-классы.

В программу акции также была включена акция «Ровесники Великой Победы», благодаря которой зрители узнали об истории фондовых предметов, книгах, кинолентах и других символах эпохи, выпущенных или изданных в годы войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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