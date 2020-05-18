2020-05-18T08:01:06+03:00
Происшествия

На Кубани столкнулись два отечественных авто

Один человек пострадал, его доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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На Кубани столкнулись два отечественных автоНа Кубани столкнулись два отечественных авто
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В 17:30 17 мая на автодороге Майкоп – Усть-Лабинск, поворот на Великовечное, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили «ВАЗ 2110» и «ВАЗ 2106», - сообщает управление ГО И ЧС на своей странице в Instagram.

В результате ДТП пострадал водитель «десятки», его доставили в приемное покое в ГБУЗ «Белореченская ЦРБ» МЗ КК.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Напомним, авария произошла на трассе в Крымском районе 17 мая около часа дня. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Toyota» выехал на встречку и влетел в легковую машину «Lada Priora». В результате ДТП скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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