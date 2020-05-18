Погода в Краснодарском крае: в начале недели ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +26
В Краснодаре утром и днем 18 мая небольшой дождь. Ветер западной четверти 4-9 м/с, временами порывы до 13 м/с. Температура воздуха в обед прогреется до +24 градусов.
В краснодарском крае в понедельник местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем составит +23 градуса, местами до +25.
- На Черноморском побережье утром 18 мая в Туапсинском районе небольшие осадки. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха днем +20…+25 градусов, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.
19-20 мая местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем столбики термометров покажут +18…+23 градуса, местами до +26.
На Черноморском побережье без существенных осадков. Ветер западной четверти 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25.
ИСТОЧНИК KP.RU