18 Май 2020 2020-05-18T09:15:08+03:00

В Приморско-Ахтарском районе мужчина вынес из гостиничного номера знакомого 55 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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В полицию по Приморско-Ахтарскому району обратился приезжий из Иркутской области. Из его гостиничного номера, где он временно проживает, пропали 55 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника. 18-летнего знакомого заявителя задержали.

Выяснилось, что подозреваемый, был в гостях у потерпевшего, он узнал о наличии у него крупной суммы денег. Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, он похитил из кармана его куртки кошелек.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Часть похищенных денег полицейские вернули заявителю, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU