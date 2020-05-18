2020-05-18T09:28:00+03:00
Происшествия

На Кубани сотрудникам организации задолжали 580 тысяч рублей

Зарплата была взыскана в полном объеме
Александра ПОДУШКО
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На Кубани сотрудникам организации задолжали 580 тысяч рублейНа Кубани сотрудникам организации задолжали 580 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Организация, находящаяся в станице Новотитаровской, задолжала сотрудникам деньги. Работники были вынуждены обратиться в суд. Решение вступило в законную силу, но должник не торопился с его исполнением. Поэтому документ поступил к приставам.

Сотрудники ведомства отправили запросы в финансовые организации. Они выяснили, что организация имеет расчетный счет в банке, также располагает на нем необходимой суммой, достаточной для погашения задолженности в полном объеме.

- Приставы направили в финансовую организацию соответствующий документ, счет был арестован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В результате судебные приставы Динского районного отдела взыскали с ООО «Покровские продукты» задолженность по зарплате в размере свыше 580 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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